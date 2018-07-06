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Tekirdağ'da sahte para operasyonu!

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:14
Tekirdağ'da sahte para operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu öğrenilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından İnecik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde ve çevresinde yapılan aramada bir çanta içinde 228 bin adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Operasyonda, M.Ö (49), E.D (34), C.K (30) ve H.A (35) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:14
  1. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı
  2. sahte para
  3. operasyon

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