Tekirdağ'da sahte dolar operasyonu!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya yüksek miktarda dolar sürüleceğini belirledi. İl Jandarma ekipleri tarafından Tekirdağ-Malkara yolu İncecik Mahallesi mevkiinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 228 bin sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. (49), E.D. (34), C.K. (30) ve H.A. (35) isimli şüpheliler gözaltına alındı.-

Öte yandan olayda kullanılan araca el konuldu.