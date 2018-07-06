Tekirdağ'da sahte dolar operasyonu!
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, toplam 228 bin dolar tutan bir bavul sahte dolar ele geçirildi.06 Temmuz 2018 Cuma 09:23
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya yüksek miktarda dolar sürüleceğini belirledi. İl Jandarma ekipleri tarafından Tekirdağ-Malkara yolu İncecik Mahallesi mevkiinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 228 bin sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. (49), E.D. (34), C.K. (30) ve H.A. (35) isimli şüpheliler gözaltına alındı.-
Öte yandan olayda kullanılan araca el konuldu.
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