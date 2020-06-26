  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlının beli kırıldı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:35:49 -
Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlının beli kırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik 13 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan şüpheli yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Pencereden atlayan zanlının beli kırıldı

Ekipler, aynı soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.G. ve E.G'yi de gözaltına aldı.

Operasyon sırasında polisten kaçmak isterken binanın üçüncü katının penceresinden atlayan S.G'nin beli kırıldı. Birçok suçtan aranan ve yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı