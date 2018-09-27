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Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, tarlaya uçtu.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:55
Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Tekirdağ- Muratlı yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Gaffar Doğan'ın kullandığı 59 DF 678 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Gaffar Doğan, hayatını kaybederken, Ali Özcan ise otomobilden yola fırlayıp, yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Özcan, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gaffar Doğan'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:55
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  3. trafik kazası
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