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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 kişi yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:22
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 kişi yaralı

Kaza, D-110 karayolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V.K. yönetimindeki 06 BCL 992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yaralanan sürücü Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:22
  1. tekirdağ
  2. malkara
  3. trafik kazası

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