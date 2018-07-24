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Tekirdağ'da otomobil eve daldı: 3 kişi yaralandı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil eve daldı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:31
Tekirdağ'da otomobil eve daldı: 3 kişi yaralandı

Kaza Tekirdağ’ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barabaros Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BK 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol üzerinde bulunan bir eve çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan otomobilin çarptığı evde de maddi hasar yaşandı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:31
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