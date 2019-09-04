0553 313 94 23

Tekirdağ’da ormanlık alanda yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
Tekirdağ’da ormanlık alanda yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye onlarca söndürme aracı sevk edildi.


Yangın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi deniz kesiminde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenleağaçların bulunduğu alanda dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirerek kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın birçok alanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalıştı.



Ormanlık alandan boş alana sıçradı


Durmak nedir bilmeyen yangın geniş alana yayılınca TESKİ tankerleri veOrman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerdeyangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca yangının bölgede bulunan Vali konağı ve bazı evlere sıçramaması için ekipler canla başla çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı.


Yangında 100 dönümlük ormanlık ve boş alan kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı
    1. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    2. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    3. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    4. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    5. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    6. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    7. Erdemli’de adli yıl açılışı
    8. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    9. Kıymık nasıl çıkartılır?
    10. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    11. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    13. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    14. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    15. Almanya'dan İran açıklaması
    16. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    17. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    18. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    19. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    20. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    21. Atık toplama kamyonunda çıkan yangın..
    22. Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı
    23. Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30..
    24. İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı:..
    25. HDP'lilerden Vatan partililere saldırı!
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    28. Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11..
    29. İngiliz hizmet sektöründeki zayıf..
    30. Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!