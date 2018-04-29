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Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Çerkezköy ilçesindeki ormanlık alanda henüz kimliği tespit edilemeyen ve başından vurulmuş halde, erkek cesedi bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 16:20
Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından erkek cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:20
  1. İstanbul
  2. tekirdağ
  3. çerkezköy
  4. ormanlık alan

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