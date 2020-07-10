Tekirdağ'da öğretmenler "cerrahi maske üretim makinesi" yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lisenin öğretmenleri "cerrahi maske üretim makinesi" yaptı.

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Salgının başladığı ilk günlerde sağlık ve emniyet çalışanları için "yüz koruyucu siperlikli maske" üreten okulun öğretmenleri şimdi de "cerrahi maske üretim makinesi" tasarladı.

Yakın zamanda seri üretime başlaması planlanan makine, saatte 400 maske üretebilecek.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere, okulun başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Meslek liselerinin öneminin salgın sürecinde bir kez daha anlaşıldığını anlatan Sözdinler, "Cerrahi maske makinesinin yapılış amacı, bölgemiz çalışanlarının, okulumuzda görevli personelin ve öğrencilerimizin maske ihtiyacını karşılamaktır. İhtiyaca göre üretim kapasitesini artırabiliriz." dedi.



