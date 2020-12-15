Tekirdağ'da oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan baba S.Ç. ile oğlu K.Ç. arasında sigara yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç'nin, oğlunu evlerinin balkonunda kalçasından bıçakla yaraladığı öne sürüldü.
Hastaneye kaldırılan K.Ç, babasından şikayetçi oldu.
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma açılan S.Ç. gözaltına alındı.