Tekirdağ’da nişan töreninde bıçaklı kavga: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan merasiminde yaşanan kavgada bıçaklanan şahıs yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan merasiminde yaşanan kavgada bıçaklanan şahıs yaralandı.

İddiaya göre, Tete Mahallesi’nde düzenlenen nişan töreninde gençler arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, gelinin yakını olduğu öğrenilen İ.S. (32) omzuna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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