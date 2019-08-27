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Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

27 Ağustos 2019 Salı 12:10
Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüsün refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Marmaraereğlisi ilçesinden Tekirdağ'a seyir halindeki Ahmet Süpürgeci'nin kullandığı 22 AP 751 plakalı minibüs, Yeniçiftlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Gamze ve Sudenaz Süpürgeci, arka kapılarından biri olmayan minibüsten düşmeleri sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ile Edanur ve Baran Süpürgeci, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semt pazarına satılmak üzere götürülen minibüsteki yumurta ve piliçler yola savruldu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:10
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