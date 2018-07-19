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Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarparak ikiye bölündü. Araç sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü


Kaza, D-110 karayolu Alaybey Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Tekirdağ istikametine seyreden Onur Belli (20) yönetimindeki 59 LL 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön tabelasına çarptı.

İkiye bölünen araçtan yaralı olarak kurtulan sürücü Onur Belli, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
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