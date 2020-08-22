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Aktüel Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:59:44 -
Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kızını İngiliz anahtarıyla darbettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki A.S, babası D.S'nin kendisini İngiliz anahtarıyla dövdüğünü belirterek, annesi F.K'den yardım istedi.

Eve gelen anne, kızını alarak polis merkezine götürdü. Burada çocuk büro amirliğinde ifadesi alınan A.S, babasından davacı ve şikayetçi oldu.

Baba D.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.S'nin anne ve babasının yaklaşık 4 yıl önce boşandıkları öğrenildi. Ayrıca A.S'nin babasıyla yaşadığı belirtildi.


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