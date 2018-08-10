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Tekirdağ’da karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, saman yüklü tır yolu tamamen kapatarak bariyerlerin altına girdi. Uzun süre Tekirdağ-Çanakkale yolu kapanırken, meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:43
Tekirdağ’da karşı şeride geçen araç dehşet saçtı

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Malkara istikametinden İstanbul yönüne giden 59 SL 605 plakalı cip, seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. O sırada İstanbul yönünden Malkara yönüne giden saman yüklü 45 TD 253 plakalı tır, kendisine doğru gelen araca çarpmamak için sağ yaparak yolun ortasına devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücüsü yaralanan tır, yolun trafiğe tamamen kapanmasına neden olup bariyerlerin altına girdi. 

TIR OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Tırdan hafif sıyrılıp hızını alamayan araç, bu sefer de hemen tırın arkasında seyreden Y.G. hakimiyetindeki 34 HR 7563 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçların kafa kafa çarpışmasıyla birlikte cipin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan tır ve cipin sürücüsü, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı hiçbir yara almadan ucuz atlatan Y.G. ise kazanın meydana geldiği anları anlattı. 

'ALKOL KOKUYORDU'

Sürücü Y.G., “Araç karşı şeritten geldi. Karşı şeritten orta refüjü de atlayarak bizim önümüze geldi. Üzerime gelirken frene yüklendim durmaya çalıştım. 112 aldı götürdü üstü alkol kokuyordu. Zaten o anda tır kurtarayım diye kendini sağa attı. Ondan sonra devrildi. Tırın dorsesine girdi ilk önce sonra oradan bize çarptı” dedi. 

'UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU'

Tırın devrilmesiyle yol tamamen trafiğe kapanırken, olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tırın devrilmesiyle trafiğe tamamen kapanan yolda bekleyen araçlar başka bir yola yönlendirme çalışması başlatıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 08:43
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. tekirdağ
  4. kaza
  5. tır

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