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Aktüel Tekirdağ'da karaya oturan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Tekirdağ'da karaya oturan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:00:08 -
Tekirdağ'da karaya oturan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'den İstanbul'a giden 8,5 metre uzunluğundaki "Y. Calypso" isimli tekne, Kızılcaterzi Mahallesi'nin 200 metre açıklarında su alması sonucu karaya oturdu.

Teknedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye TCSG-32 Komutanlığına ait KB-227 isimli bot sevk edildi.

Ekipler, teknedeki Kemal Kemaloğlu, Erdi Seyfettin Üstüner ve Erdem Tebiş'i bulundukları yerden alarak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

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