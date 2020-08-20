Tekirdağ'da kamyonet tuğla yüklü kamyona çarptı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin emniyet şeridinde duran tuğla yüklü kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'dan Keşan istikametine giden Hasan Barlas (51) yönetimindeki 16 EAF 60 plakalı kamyonet, Haliç Mahallesi'nde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 22 RL 720 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet su kanalına devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Barlas ile aynı araçtaki Arif Arı ve Ali Osman Ayaz yaralandı.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.