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Yerel Tekirdağ’da kadın doktor evinde ölü bulundu
Yerel

Tekirdağ’da kadın doktor evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir hastanesinde görevli bir doktor evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 23:58:00 -
Tekirdağ’da kadın doktor evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir hastanesinde görevli bir doktor evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehir Hastanesinde görevli doktor Aslıhan Uzun (49), Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Olay yerinde polis ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için doktorun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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