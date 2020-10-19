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Gündem Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kamyonla işçi servisi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çarpıştı. Meydana glen kazada bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 05:10:00 -
Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Durdu Ş'nin kullandığı 59 ZP 823 plakalı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki 34 AAP 786 plakalı işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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