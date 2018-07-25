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Tekirdağ'da hareketli anlar! Bacağından vuruldu

Tekirdağ'da ceza infaz kurumuna teslim edildiği esnada kelepçelerinin çözülmesini fırsat bilen hükümlü kaçma girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasına girmek isteyen hükümlü jandarma tarafından bacağından vurularak yakalandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:49
Tekirdağ'da hareketli anlar! Bacağından vuruldu

Tekirdağ'da ceza infaz kurumuna teslim edildiği esnada firara kalkışan hükümlü, jandarma ekiplerince bacağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "yağma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü O.K, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.

TARLAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği esnada kelepçesinin açılmasını fırsat bilerek görevlilerin elinden kurtulan O.K, cezaevi tel örgülerini aşıp firar etti.

Jandarma ekipleri, firar eden hükümlüyü takibe aldı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve izini kaybettirmek için Tekirdağ-Muratlı karayolunun yanındaki ayçiçeği tarlasına girmek isteyen zanlı, jandarma ekiplerince bacağından vuruldu.
Hükümlü O.K, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:49
  1. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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