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Aktüel

Tekirdağ'da gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:04:34 -
Tekirdağ'da gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A. (19) ve M. N.T'nin (19) çok sayıda hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

İki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin hırsızlık yapması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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