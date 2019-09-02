Tekirdağ’da görünmez kaza: Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi eski pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde temizlik yapan F.Ç. isimli kadın, servis otobüsünün yoldan geçtiği sırada iki aracın arasında sıkıştı.

Yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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