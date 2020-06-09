Tekirdağ'da FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan astsubay F.Ö. gözaltına alındı.
F.Ö'nün adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.