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Yerel Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü
Yerel

Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:48:00 -
Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Burhan Tören'in kullandığı 59 ADA 370 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Tören'i, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Tören kurtarılamadı.

Tören'in bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından dönerken kaza yaptığı anlaşıldı.

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