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Gündem Tekirdağ’da fabrika yangını
Gündem

Tekirdağ’da fabrika yangını

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 03:28:00 -
Tekirdağ’da fabrika yangını

Edinilen bilgilere göre; olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Motor Yerleri Mevkii’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının kağıt ve plastik atıkların depolandığı bölümünde meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olayla ilgili olarak başlatılan yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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