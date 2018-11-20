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Tekirdağ'da eşini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde bir kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 10:06
Tekirdağ'da eşini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Çiçek ve Barış Kıvran çifti, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek Kıvran (24), evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Barış Kıvran'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Çiçek Kıvran, emniyetteki ifadesinde eşini, kendisini darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:06
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