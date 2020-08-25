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Yerel Tekirdağ’da ele geçirildi! 5 bin 460 kök
Yerel

Tekirdağ’da ele geçirildi! 5 bin 460 kök

Tekirdağ'da bir arazide 5 bin 460 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 12 kilogram esrarın bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:42:00 -
Tekirdağ’da ele geçirildi! 5 bin 460 kök

Türkiye’de bazı illerde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu Hint keneviri ve esrarın yanı sıra eroin ve bonzai çeşitleri de ele geçiriliyor.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seymen Mahallesi'nde denetim yapıldı.

Arazide 5 bin 460 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 12 kilogram esrarın bulunduğu bildirildi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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