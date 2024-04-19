  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye alçak teklif: Orada doğalgaz aramayı bırakın sizi kabul edelim

Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?

Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler

İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Faizler daha da artar mı?

Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?

Ahmet Davutoğlu: Bakanları açıklayalım! Kılıçdaroğlu hakkında ne söyledi?

Barış diplomasisinde Türkiye vurgusu! Hamas teklifini sundu: İşte 3 aşamalı süreç!

İhsan Şenocak'tan Uğur Dündar açıklaması! 'Kadının beyanı esastır' diyenler ne zaman devreye girecek?
Yerel Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı
Yerel

Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:37:00 -
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonda yakalanan 127 kişiden 61'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyon, il genelinde asayiş suçlarına karşı gerçekleştirildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Toplamda 127 şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de helikopterli narkotik operasyonu: 57 gözaltı
Nevşehir’de helikopterli narkotik operasyonu: 57 gözaltı

Yerel

Nevşehir’de helikopterli narkotik operasyonu: 57 gözaltı

41 ilde eş zamanlı operasyon
41 ilde eş zamanlı operasyon

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

41 ilde eş zamanlı operasyon

MİT ve Emniyet'ten DHKP/c operasyonu: Fehmi Oral Meşe yakalandı
MİT ve Emniyet'ten DHKP/c operasyonu: Fehmi Oral Meşe yakalandı

Gündem

MİT ve Emniyet'ten DHKP/c operasyonu: Fehmi Oral Meşe yakalandı

Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!
Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

Teknoloji

Google, operasyonel verimliliği ve yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23