Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonda yakalanan 127 kişiden 61'i tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyon, il genelinde asayiş suçlarına karşı gerçekleştirildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Toplamda 127 şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.