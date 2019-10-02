Tekirdağ'da derede erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.02 Ekim 2019 Çarşamba 11:58
Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz yatan birini görünce durumu jandarma ve sağlıkekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatınıkaybettiğini belirledi.
Ceset, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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