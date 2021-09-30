Tekirdağ'da DEAŞ’e beklemediği baskın
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu M.E.E, A.R. ve A.A.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.