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Aktüel

Tekirdağ'da "cinsel istismar" suçundan aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:52:06 -
Tekirdağ'da "cinsel istismar" suçundan aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden birinin, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu hap, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden T.B'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.


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