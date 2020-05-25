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Aktüel

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 02:13:10 -
Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde İbrahim K. ile Ahmet Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

İbrahim K., Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

Ağır yaralanan Aydoğan, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle çevredeki bir ev ve otomobil de zarar gördü.



Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavgayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.


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