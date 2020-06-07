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Tekirdağ’da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:01:24 -
Tekirdağ’da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımların ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunu oluşturduğu tespit edilen F.K. isimli şahıs Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bir adreste yakalandı. Şüpheli şahsın ifadesi alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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