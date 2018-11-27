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Tekirdağ'da bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Çorlu-İstanbul karayolunda durdurulan otomobilin bagajındaki 6 bavul içinde 200'ü dijital, bin 733'ü tuşlu olmak üzere bin 933 kaçak cep telefonu bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 22:22
Tekirdağ'da bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 34 VA 5913 plakalı otomobilde kaçak ürün bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bin 933 kaçak cep telefonu

Çorlu-İstanbul karayolunda önlem alan ekipler, otomobili kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin bagajındaki 6 bavul içinde 200'ü dijital, bin 733'ü tuşlu olmak üzere bin 933 kaçak cep telefonu bulundu.

Kaçak cep telefonlarına el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:22
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Tekirdağ
  3. İstanbul
  4. Çorlu
  5. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
  6. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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