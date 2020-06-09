Tekirdağ’da akıl almaz gasp

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 genç, alışverişten dönen kadının poşetlerini taşıyarak evine kadar bıraktı. Tekrar aynı kapıya gelen gençlerin yaptıkları akıllara durgunluk getirdi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde M.K. isimli kadın alışveriş yaptığı marketten dönerken 2 zanlı yanına yaklaşarak poşetlerini taşımada yardım etmedi istedi. 2 şahıs poşetleri taşıyarak, M.K. isimli kadını evine kadar bıraktı.

‘Yardım’ süsü verdiler

Kadını evine kadar bırakan şahıslar, tekrar aynı eve gelerek kapı zilini çaldı. Kapıyı açan M.K. isimli kadın karşısında kendisine yardım eden 2 genci görünce şaşkınlık geçirirken, gençler kapı açılır açılmaz kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Kolundaki bilezikleri çalındığı esnada M.K. isimli kadın yaralandı. Kadının çığlıklarını duyan komşular yardıma koşarken, gaspçılar bilezikleri alamadan kaçtı. Gaspçıların kadına yardım ettiği anlar ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

24 saate geçmeden polis şüphelileri buldu

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, ekipler şüpheli şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenli kameralarını incelediğinde şahısların M.D. ve T.Z. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen her iki şahsın ikametine operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine gerekli işlemleri için getirilen şüphelileri, daha sonra mevcutlu olarak mahkemeye çıkarılacak.