  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:41:22 -
Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 500 litre kaçak içki ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, 500 litre izinsiz üretilen el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G'nin jandarmadaki işlemeleri devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Ermenistan cepheye sürdü! Açlıktan ölmemek için savaşıyorlar
Gündem

Ermenistan cepheye sürdü! Açlıktan ölmemek için savaşıyorlar

30 yıldır Ermeni işgali altında olan Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken sivil yerleş..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay