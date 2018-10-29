Tekirdağ'da 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Malkara ilçesinde oturduğu apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.29 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Olay, Camiatik Mahallesi Doğanca Çeşme Sokak ile kesişen Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanın 5. katındaki pencereden düşen Sultan Eroğlu (37) ağır yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Eroğlu'nun dini nikahlı eşi Ş.B. polis tarafından gözaltına alındı.
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