Tekirdağ'da 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Camiatik Mahallesi Doğanca Çeşme Sokak ile kesişen Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanın 5. katındaki pencereden düşen Sultan Eroğlu (37) ağır yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Eroğlu'nun dini nikahlı eşi Ş.B. polis tarafından gözaltına alındı.