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Gündem Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:14:00 -
Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde sırtında çanta ile yürüyen şüpheli bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin durdurmaya çalıştığı 5 kişi çantalarını atıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilecek.

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