Tekirdağ’da 3 kadın FETÖ’den gözaltına alındı Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesindehaklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanması akabinde adli makamlara sevk edilecek.

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