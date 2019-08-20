Tekirdağ’da 3 kadın FETÖ’den gözaltına alındı
Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.20 Ağustos 2019 Salı 16:59
Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 kadın gözaltına alındı.
Tekirdağ’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesindehaklarında gözaltı kararı verilen Y.B.Ü., G.K. ve N.K.G. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanması akabinde adli makamlara sevk edilecek.
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