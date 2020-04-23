Tekirdağ’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu akşam saatlerinde devam etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı yapılmazken, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gün boyu belediye tarafından 23 Nisan şarkılarını çalan araçlar sokak sokak gezdirildi. Akşam saat 21.00’de ise tüm ilçe sakinleri evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın ardından İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı gibi marşlarla coşkulu kutlama devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en coşkulu kutlayanlar, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki Kaya Apartmanı sakinleri oldu. Apartmanlarını süsleyen site sakinleri, açtıkları son ses müzik ile ellerine aldıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle doyasıya eğlendi. Muratlı Devlet Hastanesi personeli de Acil Servis önünde toplanarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Sağlık çalışanları ayrıca, “Biz sizin için buradayız. Lütfen siz de bizim için evde kalın” mesajını yineledi.