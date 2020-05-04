Tekirdağ’da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevre yolunda gerçekleşen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Dursun E. sevk ve idaresindeki lojistik firmasına ait tır ile Tayfun K. yönetimindeki nakliye firmasına ait TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü Tayfun K. araçta sıkıştı.

Sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri geldi. Sürücü, uğraşlar sonucu tırın içerisinden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Diğer tır sürücüsü Dursun E. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, Emniyet ve Jandarma Trafik Birimi ekipleri de olay yerine gelerek yolun güvenliğini sağladı.

Diğer taraftan, tırlar kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.