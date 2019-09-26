Tekirdağ'da 13 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 13 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunun ikinci kilometresindeki bir tarlada düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polis, tarlada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 13 kişiyi yakaladı. Düzensizgöçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.