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Tekirdağ Limanı resmen Ceynak’ın

Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkını Ceynak, bünyesindeki liman sayısını ikiye çıkardı.

28 Aralık 2018 Cuma 12:08
Tekirdağ Limanı resmen Ceynak’ın

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkını Ceynak’a resmen devretti.

Ceynak, Ceyport Tekirdağ Limanı’nın devir almasıyla birlikte bünyesindeki liman sayısını ikiye, faaliyet gösterdiği liman sayısını da dörde çıkardı.  

Cey Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Samsun Limanı’nı ve Mersin Serbest Bölgesi Limanı’nı nasıl son teknoloji ile donatarak verimli hale getirmişsek, Tekirdağ Limanı’nı da en kısa sürede yüksek performansla hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:08
  1. Tekirdağ Limanı
  2. Ceynak
  3. Ceyport Tekirdağ Limanı
  4. Ali Avcı
  5. Cey Group
  6. Samsun Limanı
  7. Mersin Serbest Bölgesi Limanı

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