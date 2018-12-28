Tekirdağ Limanı resmen Ceynak’ın

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkını Ceynak’a resmen devretti.

Ceynak, Ceyport Tekirdağ Limanı’nın devir almasıyla birlikte bünyesindeki liman sayısını ikiye, faaliyet gösterdiği liman sayısını da dörde çıkardı.

Cey Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Samsun Limanı’nı ve Mersin Serbest Bölgesi Limanı’nı nasıl son teknoloji ile donatarak verimli hale getirmişsek, Tekirdağ Limanı’nı da en kısa sürede yüksek performansla hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız” dedi.