Tekirdağ hava durumu! Tekirdağ kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftaya dair tahminlerine göre hava sıcaklıkları Tekirdağ genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yer yer yağışlar görülecek olsa da sıcaklıklar yüksek kalacak. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre ise 12 Şubat'tan itibaren ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar yağışlı günler görülecek. Tekirdağ'da günlerce sürecek soğuk ve kar bekleniyor. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre 12 Şubat Cuma günü Tekirdağ yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.

Tekirdağ kar yağışı var mı?

Meteorloji'den edinilen tahminlere göre Tekirdağ önümüzdeki 12 Şubat Cuma günü itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuk havanın Şubat ayının sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.