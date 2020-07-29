  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? | Tekirdağ kurban bayramı namazı saati

Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz? Bayram namazı vakitleri vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Milyonlarca kişi kurban bayramı namazının hangi ilde saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Bayram namazını Tekirdağ’da kılacak olanlar “Tekirdağ bayram namazı vakti” , “31 Temmuz Tekirdağ bayram namazı kaçta” konularını araştırıyor. İşte, Tekirdağ ilçeleri bayram namazı vakitleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:37:00 - 2020-07-29 11:44:13
Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? | Tekirdağ kurban bayramı namazı saati

Bu sene kurban bayramı 31 Temmuz Cuma-3 Ağustos Pazartesi günleri idrak edilecek. Bayram öncesinde vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, Tekirdağ bayram namazı vakti.

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? | Tekirdağ kurban bayramı namazı saati

31 Temmuz Cuma günü kurban bayramı namazı Tekirdağ’da 06:39’da kılınacak.

TEKİRDAĞ İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İSLAM

Bayram namazı nasıl kılınır? | Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı