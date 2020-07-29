Bu sene kurban bayramı 31 Temmuz Cuma-3 Ağustos Pazartesi günleri idrak edilecek. Bayram öncesinde vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, Tekirdağ bayram namazı vakti.

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? | Tekirdağ kurban bayramı namazı saati

31 Temmuz Cuma günü kurban bayramı namazı Tekirdağ’da 06:39’da kılınacak.

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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.