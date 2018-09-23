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Tekerlekli sandalyeyle geldi, 40 bin TL değerinde ürün çalıp gitti

İzmir'de güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, tekerlekli sandalyeyle bir markete gelen hırsız ayağa kalkarak soygun gerçekleştirdi.

23 Eylül 2018 Pazar 15:43
Tekerlekli sandalyeyle geldi, 40 bin TL değerinde ürün çalıp gitti

İzmir’de akülü tekerlekli sandalye ile geldiği marketten yüklü miktarda ürün çalan şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın tekerlekli sandalyeden kalkıp yürümesi dikkat çekti.

ÜRÜNLERİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE YÜKLEYİP GİTTİ

İzmir’in Buca ilçesinde bir marketten yapılan hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İddialara göre, sabah saatlerinde Menderes Caddesi'ndeki markete gelen iş yeri sahibi R.B., yaklaşık 40 bin lira tutarındaki ürünlerin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde akülü tekerlekli sandalye ile markete gelen bir kişinin ayağa kalkarak soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerde hırsızlık zanlısının çaldığı ürünleri çuvala koyup araca yükleyerek kaçması da yer aldı.

Polis, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:43
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