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Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası

- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya katılan 32 kişi, hünerlerini sergiledi

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:35
Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası


SAMSUN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Samsun'da Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya çeşitli illerden 32 dansçı katıldı.

Çiftler serbest stil, tek erkek ve tek kadınlar ile duo (iki tekerlekli sandalye) kategorilerinde yapılan turnuvada dansçılar, hünerlerini sergiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, burada yaptığı konuşmada, tekerlekli sandalye dans sporunun paralimpik bir branş olduğunu söyledi.

Dünya genelinde faaliyetlerini tamamlayamadığı için dansın paralimpik oyunlarda yerini alamadığını belirten Uztürk, "Paralimpik oyunlarda yarışma şansı bulamayan bir branş ama biz 3 yıldır bu branşın bütün Türkiye'ye yayılması için çaba içindeyiz. Sporcu arkadaşlarımız bu konuda büyük özveri gösteriyor." dedi.

Federasyon olarak 18'i aktif 21 spor branşında faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Uztürk, "2018 yılını 250 madalya ile tamamladık. 2019 ve 2020 yılları özellikle Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık anlamında önemli bir süreç olacak. Ciddi manada paralimpik oyunlarına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporcuların isimlerinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:35
  1. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  2. Samsun
  3. Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası

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