Tekerlekli sandalye basketbolu Türkiye, 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçında Büyük Britanya'ya 70-15 yenildi



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Büyük Britanya'ya 70-15 mağlup oldu. Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, çeyrek finalde Büyük Britanya ile karşılaştı. İlk devreyi 37-8 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 70-15'lik skorla mağlup ayrıldı.

Milliler, ABD'ye 70-16, Avustralya'ya 53-24 ve Almanya'ya 46-24 yenilerek B Grubu'nu son sırada tamamlamış ve çeyrek finalde A Grubu lideri Büyük Britanya ile eşleşmişti. Çeyrek finalde kaybeden Türkiye, şampiyonada klasman maçlarına çıkacak.



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