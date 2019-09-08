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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız Avrupa 3'üncüsü oldu

Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 76-65 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 19:09
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız Avrupa 3'üncüsü oldu

Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası üçüncülük karşılaşmasında Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.

Bronz madalya kazandık

Maçın ilk yarısını 37-31 önde tamamlayan Milli Takımımız, Almanya'yı 76-65'lik skorla yenmeyi başararak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Aynı zamanda şampiyonada son 4’e kalan Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı da kazanmıştı.

Bugün sona erecek organizasyonda finale yükselen İspanya ve İngiltere ise Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:09
  1. 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası
  2. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
  3. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  4. Milli Takım
  5. Avrupa şampiyonluğu

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