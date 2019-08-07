Tekerlekli Sandalye Basketbol
- 2019-2020 Süper, 1, 2 ve 3. Lig İlyas Kaya Sezonu fikstürü çekildi07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:54
ANKARA (AA) - Tekerlekli sandalye basketbolunda 2019-2020 Süper, 1, 2 ve 3. Lig İlyas Kaya Sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şubat ayında İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinden Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın isminin verildiği 2019-2020 tekerlekli sandalye basketbol sezonunun fikstür çekimi, Ankara Turist Otel'de gerçekleştirildi.
Fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon yöneticileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.
İlyas Kaya Sezonu'nda Süper Lig, 28 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarı mücadelesi 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.
Normal sezonun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları oynanacak.
1. Lig'de ise mücadeleler 12 Ekim 2019-5 Nisan 2020, 2. Lig'de 19 Ekim 2019-22 Mart 2020, 3. Lig'de ise 26 Ekim 2019-15 Mart 2020 tarihlerinde organize edilecek.
Fikstür çekimine göre Süper Lig İlyas Kaya Sezonu'nun ilk hafta programı şöyle:
Güçlü Eller Engelliler-Ceylanpınar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe
İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep
İskenderun Engelliler-Galatasaray
Ankara Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
Altınordu Belediyesi-Beşiktaş
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